Open d'Australie: "La justice a parlé", Nadal soutient Djokovic

Interrogé par une radio espagnole, Rafael Nadal pense que Novak Djokovic devrait participer à l'Open d'Australie, alors que "la justice a parlé."

Rafael Nadal est l'un des premiers membres du circuit à prendre la parole depuis l'annonce de la libération de Novak Djokovic. Sur les ondes de la radio Onda Cero, l'Espagnol estime que son rival doit participer à l'Open d'Australie. "Même si je peux être d'accord ou non sur certaines choses avec Djokovic, la justice a parlé et je crois que le plus juste est que le n°1 mondial dispute le premier tournoi du Grand Chelem de l'année."

>> Suivez l'Open d'Australie en direct

Djokovic est libre... pour l'instant

Il y a quelques jours, le numéro 6 mondial s'était déjà expliqué devant les médias. "Je pense que s'il le voulait, il serait en train de jouer en Australie sans aucun problème. Il faut ses propres choix et tout le monde est libre de prendre ses propres décisions. Mais ensuite, il y a des conséquences. Je n'apprécie pas la situation qu'il traverse, je suis désolé pour lui, mais il connaissait les conditions", a confié le récent vainqueur du tournoi de Melbourne.

L'affaire Djokovic est pourtant loin d'être terminée. En attendant la décision du ministre de l'Immigration australien, qui n'a pas utilisé son pouvoir ce lundi, le Serbe est libre de ses mouvements en Australie. D'autant que le gouvernement n'a pas dit son dernier mot.