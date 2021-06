Equipe de France: Benzema à la table de Varane, Griezmann et Giroud

Karim Benzema s’est réintégré dans l’équipe de France comme s’il ne l’avait jamais quittée. Très concerné aux entraînement, souriant en dehors, l’attaquant a été placé à la table d’Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Olivier Giroud.

Karim Benzema est revenu là où tout s’est arrêté pour lui: à Nice. L’attaquant a rallié la ville avec l’équipe de France mardi pour y disputer le premier match de préparation à l’Euro, ce mercredi face au pays de Galles (21h05). C’est à l’Allianz Riviera qu’il a disputé le dernier de ses 81 matchs en Bleus (27 buts) le 8 octobre 2015 face à l’Arménie (4-0) avant d’être écarté de la sélection pendant cinq ans et sept mois.

Il a repris le fil de son histoire en étant rappelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 pour l’Euro. Depuis son arrivée à Clairefontaine la semaine dernière, la star de Madrid a retrouvé ses aises, comme s’il n’était jamais parti. Il diffuse son sérieux et ses sourires à l’entraînement. Il a aussi réussi son examen de passage en conférence de presse en lançant un "Merci Didier!" à la demande d’un journaliste.

Dans la vie de groupe, tout semble fluide aussi. Selon L’Equipe, le plan de table du staff de l’équipe de France l’a placé en compagnie de Raphaël Varane, son coéquipier au Real Madrid, mais aussi Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Léo Dubois, Benjamin Pavard et Olivier Giroud, qui a rejoint le groupe mardi soir avec ses équipiers de Chelsea (N’Golo Kanté et Kurt Zouma).

Benzema a déminé le terrain en conférence de presse

Souvent opposés par les supporters, Benzema et Giroud ont déjà évolué ensemble en équipe de France. Durant son absence, "KB9" avait un peu moqué l’attaquant de Chelsea en la comparant à un karting quand lui se voyait comme une F1. Giroud ne s’en était pas offusqué et Benzema a vite déminé le terrain à son retour en sélection.

"Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea, avait-il expliqué en référence à la demi-finale de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid. On a parlé, tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant."