Equipe de France: Coman a eu peur pour son avenir à cause de son arythmie cardiaque

Double passeur décisif lors de la très large victoire de l’équipe de France face au Kazakhstan (8-0), Kingsley Coman s’est montré soulagé après cette prestation réussie, alors qu’une opération au cœur avait marqué son début de saison.

"Une soirée dont je vais me souvenir". S’il est resté muet ce samedi soir face au Kazakhstan (8-0), Kingsley Coman a enflammé son couloir droit dans son nouveau poste de piston, avec deux passes décisives pour Kylian Mbappé à la clé. Une véritable délivrance pour l’ancien Parisien, qui a subi une opération au cœur en septembre.

"Il y avait des petites crises"

"C’était une arythmie cardiaque, je vous laisse regarder sur Google, ironise-t-il devant les caméras de Téléfoot. Ça faisait une petite période que ça c’était aggravé, il y avait des petites crises, des petits moments où je m’essoufflais beaucoup plus vite. Je pensais que ça allait être très compliqué de continuer de jouer comme ça, mais au final tout va bien, ça va encore mieux qu’avant. Ça m’a redonné l'envie et un second souffle".

Revenu à la compétition mi-octobre, Kingsley Coman avait finalement manqué à peine trois semaines de compétition dont le Final Four de la Ligue des Nations. "Il manquait juste un but, je suis très heureux sur le plan personnel, ajoute-t-il à propos de son match. Ça fait des années que je suis là, que j’essaie de gratter du temps de jeu, que le coach me fait confiance même si je ne suis pas toujours dans le onze. J’essaye toujours de performer au maximum, peu importe le poste et le temps de jeu".

Ce samedi, le Bavrois a donc découvert le rôle de piston droit avec les Bleus. Un choix qui s’est fait en collaboration avec son sélectionneur Didier Deschamps, avec qui il a eu une discussion cette semaine: "Je lui ai dit que je pouvais. En club j’évolue un peu dans la même position avec le ballon. Pour une première fois ça s’est très bien passé".

"Défensivement je ne suis pas le plus fort. Pour un joueur offensif je défends comme je peux, concède-t-il sur son nouveau positionnement. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas mon meilleur poste". La qualification est en poche, Coman peut désormais se projeter sur le Mondial 2022: "Un rêve d’enfant que je n’ai pas encore eu la chance de faire".