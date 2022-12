Equipe de France: Giroud distingué par la FFF après son record

Olivier Giroud a reçu ce mercredi au Qatar un cadeau de la part de la Fédération française de football afin de saluer son record du plus grand nombre de buts marqués sous le maillot tricolore.

Giroud moqué, Giroud critiqué mais Giroud honoré! Malgré la féroce concurrence en équipe de France, Olivier Giroud est devenu, lors de la Coupe du monde au Qatar, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore.

Auteur de sa troisième réalisation du Mondial lors du huitième de finale remporté contre la Pologne (3-1), l'attaquant de 36 ans a battu le record de Thierry Henry avec un 52e but avec les Bleus. Une prouesse placée sous le signe du talent autant que de l'abnégation et qui lui a valu d'être honoré ce mercredi par la Fédération française de football. En marge du déjeuner à Doha, Noël Le Graët a remis au nouveau recordman un maillot floqué du numéro 52.

De beaux applaudissements pour Giroud

Arrivé au Mondial avec le statut de remplaçant, Olivier Giroud a finalement retrouvé une place de titulaire après le forfait de Karim Benzema. Du haut de ses 117 sélections, le taulier des Bleus semble faire l'unanimité au sein du groupe tricolore pendant la compétition disputée dans le Golfe.

La preuve avec les applaudissements nourris qui ont accompagné la remise de son présent par le président de la FFF. Interrogé sur son record pendant la semaine, Olivier Giroud a savouré sa performance. Non sans oublier certaines périodes plus compliquées avec la France.

"Ce record, il me rappelle forcément les années qui sont passées. Avec des hauts, très hauts et du plus bas, a estimé mardi le buteur français face à la presse. Le plus important c'est de donner le bon exemple. Pour les jeunes. J'ai un parcours qui fait que je suis arrivé en Bleus à 25 ans. C'est une immense fierté. Cela montre qu'il faut être patient, un peu de talent et croire en ses qualités. Je ne vais pas m'arrêter là. Il va falloir que je sois encore décisif."

Etre décisif avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Olivier Giroud va rapidement devoir enchaîner. Dès samedi (20h), l'équipe de France jouera son quart de finale de la Coupedu monde 2022 face à l'Angleterre. L'occasion, peut-être, pour celui qui a passé neuf ans outre-Manche (2012-2021) d'améliorer encore son record de buts en sélection... et de mettre les Bleus sur la route d'un potentiel deuxième titre mondial consécutif.