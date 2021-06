Euro: Rabiot raconte sa discussion avec Ronaldo avant France-Portugal

Adrien Rabiot a raconté le contenu de ses échanges avec Cristiano Ronaldo avant le match de l’Euro entre les Bleus et le Portugal. Le milieu des Bleus et son coéquipier à la Juventus s’attendent à un très gros duel.

Après l’Allemagne et la Hongrie, la France pourrait bien être obligée de jouer sa place en huitièmes de finale de l’Euro face au Portugal, le 23 juin prochain à Budapest. Un match attendu avec impatience par les protégés de Didier Deschamps, mais pas que… Présent face à la presse ce samedi, Adrien Rabiot a confirmé avoir discuté de ce match avec Cristiano Ronaldo.

"On n’a pas échangé après le match de vendredi (Espagne-Portugal, ndlr) mais on s’était parlé après le dernier match en club. On s'était donné rendez-vous. On avait discuté un peu avant."

Rabiot: "Cela parlait beaucoup de l’équipe de France au sein de la Juventus"

Vainqueur de l’Euro après sa victoire face aux Bleus (1-0, ap) en 2016, le Portugal rêve de conserver son titre. Blessé lors de la finale au Stade de France, Cristiano Ronaldo pourrait cette fois jouer un grand rôle face à la défense tricolore. Si les Bleus ont gagné le dernier affrontement en Ligue des nations (0-1), la Seleçao reste une équipe très compétitive. Et ça, le quintuple Ballon d’or l’a bien fait savoir à son coéquipier turinois.

"Il m'a dit qu'on avait une équipe très forte, très solide, a encore expliqué le milieu tricolore. Cela parlait beaucoup de l’équipe de France au sein de la Juventus. Mais il m’a aussi dit qu'il fallait faire attention à eux aussi. C’est un rendez-vous qu’il attend avec impatience."

Présentée comme l’un des grandissimes favoris à la victoire finale lors de cet Euro, l’équipe de France ne doit pas céder à l’excès de confiance. Didier Deschamps l’a lui-même rappelé lors de son entretien sur BFM TV.

"Je ne peux pas calmer l'environnement extérieur, qui est j'imagine très positif. Avoir confiance et de l'ambition, oui, mais il ne faut surtout pas s'installer dans un confort. Je l'ai déjà dit aux joueurs et je le redirai, a insisté le sélectionneur tricolore. Au-delà de la qualité individuelle, la force collective est au-dessus de tout. Il faudra beaucoup d'autres ingrédients, dont l'état d'esprit et la détermination."

La présence de Cristiano Ronaldo dans les rangs portugais ou celle de plusieurs autres stars au sein de la Mannschaft aussi. Les Bleus devront sortir le grand jeu, dès la phase de poules.