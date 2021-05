Ligue 1 en direct: L'étrange pique de Domenech qui fait flop

On savait Raymond Domenech à la pointe du combat contre Pablo Longoria, qui a touché l'égo du patron du syndicat des entraîneurs français après ses récentes déclarations dans la presse espagnole. Mais la pique de l'ancien sélectionneur des Bleus à l'OM en ce lendemain de titre lillois est d'autant plus étrange qu'elle tombe aussi le jour où son ancien club, Nantes, va jouer son avenir dans l'élite sur un match, et il faudra gagner, ce que Domenech n'a jamais su faire avec Nantes. On passera aussi pudiquement sur la confusion entre Christophe Galtier et Fabien Galthié, après tout, les plus grands comme Cyril Hanouna ont fait la même.