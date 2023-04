Lille: "C'est impossible", André ne veut pas croire aux accusations de racisme visant Galtier

Benjamin André a apporté son soutien à Christophe Galtier suite aux accusations de racisme et d'islamophobie contre lui. Sans juger le fond de l'affaire, qu'il ne connait pas, le milieu de Lille a exprimé sa sympathie envers celui qu'il a cotoyé pendant deux ans chez les Dogues.

Taulier du LOSC version Galtier, Benjamin André a confié vendredi son sentiment au sujet de l'affaire qui touche le technicien depuis plusieurs jours. Recruté par l'entraîneur en 2019, le milieu des Dogues y a vécu de beux moments avec lui au sein du club nordiste et notamment le titre en 2021. Face à la déferlante médiatique contre l'actuel coach du PSG, accusé de racisme et d'islamophobie lors de son passage à Nice, l'expérimenté joueur de 32 ans a appelé à la retenue.

"Je trouve que, mais c’est un petit peu le problème de notre société, on est tous juges un peu directement sans vraiment connaître, a indiqué Benjamin André en conférence de presse. Parce que finalement personne n’était dans ce bureau à part les personnes concernées. Et je pense que, voilà… avant de juger il serait bien d’entendre les personnes concernées. Qu’elles puissent s’exprimer et dire ce qu’elles ont envie."

>> Toutes les infos sur l'affaire Galtier

André pense "impossible" un tel comportement de Galtier

Christophe Galtier est accusé par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier, via un mail adressé à la direction sport de INEOS, d'avoir tenu des propos discriminatoires en regrettant le trop grand nombre de joueurs "noirs et musulmans" dans l'effectif des Aiglons. Après avoir passé deux saisons avec lui à Lille, Benjamin André ne veut pas y croire. Selon lui, il semble inconcevable de faire une si longue carrière dans le football en étant raciste.

"Pour parler de Christophe Galtier que j’ai connu ici (à Lille) et avec qui j’ai connu de grands moments, je pense que l’on ne peut pas être dans le football aussi longtemps en tant que joueur et entraîneur en étant raciste. Puisque c’est de cela qu’on parle. Le football, et surtout à l’intérieur du football et d’un vestiaire, c’est multiculturel et de toutes confessions ou toutes nationalités, a encore enchaîné l’ancien joueur de Rennes et Ajaccio à deux jours de la réception de Montpellier lors de la 31e journé de Ligue 1. On se côtoie tous les jours, matin et midi. On dort ensemble, on mange ensemble, on part en stage ensemble. On vit des choses qui sont peut-être parfois plus importantes qu’avec notre famille donc c’est pour moi impossible de penser cela venant de sa part."

"Je lui souhaite du courage"

Après avoir rappelé qu'il ne connaissait pas le fond de l'affaire opposant Julien Fournier et Christophe Galtier, Benjamin André a envoyé un joli message au technicien dans cette difficile épreuve.

"Je pense qu’en ce moment cela doit être très compliqué pour lui. Je lui souhaite du courage dans ce moment, a finalement lancé le milieu lillois ce vendredi. Sans juger encore une fois, parce que je n’y étais pas et que je ne sais pas quelle sera la suite. Mais connaissant la personne et le personnage, je pense que cela doit être difficile en ce moment pour lui."