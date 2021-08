PSG: 2021-2022, une saison charnière dans la carrière de Kimpembe

Presnel Kimpembe ne quittera pas le PSG lors de ce mercato estival mais le défenseur français est en pleine réflexion sur son avenir à long terme à Paris. La saison 2021-2022 constituera une campagne clé pour le joueur de 26 ans.

À 26 ans, Presnel Kimpembe est encore jeune pour se retourner sur sa carrière. Mais en sept saisons chez les professionnels, le pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain a déjà écrit une belle histoire riche de 21 titres en club et une Coupe du monde avec l’équipe de France en 2018.



Presnel Kimpembe est aussi en pleine réflexion sur son avenir à long terme. Les questions sont logiques et fréquentes pour un joueur de son âge et de son statut qui a tout connu avec le PSG et à qui il ne manque que la consécration européenne. Raphaël Varane (28 ans) a mené la même pensée ces derniers mois. Cet approfondissement général sur sa carrière et sa vie en général a débouché sur un départ à Manchester United cet été.

Une réflexion pour l'été 2022

Peut-il en être de même pour Presnel Kimpembe? Rien n’est à exclure pour le défenseur, amoureux de Paris, mais qui sait que certaines voix au club ont toujours émis des doutes sur sa régularité au plus haut niveau. L’arrivée de Sergio Ramos, sans qu’il ne soit prévenu, à été prise dans ce sens alors que le départ de Thiago Silva avait libéré de l’espace.

Il n’est aujourd’hui aucunement question d’un départ, surtout pas dans les dernières heures du mercato, mais une réflexion est déjà entamée sur l’été prochain. En Angleterre, Chelsea est intéressé depuis de nombreuses années et les Blues semblent attendre qu’une porte s’ouvre pour essayer de faire venir le Français.

Manchester United avait concrétisé son approche en 2018, mais depuis les Red Devils ont solidifié leur secteur défensif. La Premier League est en tout cas un terrain de jeu intéressant où Presnel Kimpembe se verrait bien évoluer à un moment de sa carrière. L’avenir nous dira maintenant sur quoi aboutira ce début de réflexion.