Manchester United-Atlético: la tactique des Madrilènes dévoilée après une boulette ?

L’Atlético de Madrid affronte Manchester United ce mardi lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions à Old Trafford (1-1 à l’aller). Selon la presse anglaise, le staff madrilène aurait brièvement oublié un tableau avec son plan de jeu dans le stade lors du dernier entraînement.

Voilà bien le genre de boulette qui pourrait coûter cher à l’Atlético. Si l'on en croit les révélations du tabloïd britannique The Sun, le staff des Colchoneros aurait oublié à Old Trafford un tableau avec sa tactique pour le huitième de finale retour de Ligue des champions prévu ce mardi contre Manchester United (dès 21h sur RMC Sport 1).

Une boulette commise par un collaborateur de Diego Simeone lundi soir, après l'entraînement de l'équipe madrilène sur la pelouse de la mythique enceinte anglaise. Après le nul concédé à l'aller face aux Red Devils (1-1) malgré un but rapide de Joao Felix, les Madrilènes joueront leur avenir européen en Angleterre.

La tactique sans surveillance pendant un long moment

Le quotidien anglais précise le timing de cette erreur qui pourrait coûter cher à l'Atlético. Après avoir terminé leur session collective à la veille du match, les Madrilènes sont rentrés à leur hôtel dans le centre de Manchester. Et ce n'est qu'au moment de décharger le matériel que le staff des Colchoneros s'est rendu compte de son oubli.

Pas de chance, le véhicule qui venait de les déposer était déjà reparti et il a fallu attendre qu'il revienne pour filer express à Old Trafford. Selon The Sun, un membre du staff de Diego Simeone serait parti en panique vers le stade pour récupérer le tableau avec le plan de jeu des Madrilènes. Le tout aurait duré plusieurs dizaines de minutes.

Les Red Devils y ont-ils eu accès?

Finalement revenu de ce second voyage à Old Trafford avec l'objet tant convoîté, le staff madrilène a pu reprendre son travail pendant la soirée. Mais si le risque existe bel et bien, rien ne permet de confirmer si le groupe de Manchester United a pu avoir accès à la tactique des Madrilènes après cette boulette.

Rien ne permet non plus d'affirmer que le staff anglais n'y a pas eu accès. Jusqu'au coup d'envoi de ce match couperet, le doute sera présent. Si Manchester United prend rapidement le dessus lors de ce match, cette gaffe du staff madrilène pourrait en partie l'expliquer. A moins que Diego Simeone n'ait préparé une autre tactique pour essayer d'éliminer les Red Devils et rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions.