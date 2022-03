Manchester United-Atlético: Pogba et Griezmann, compagnons d’infortune d'une saison galère

Titulaires indiscutables en équipe de France et amis proches, la "Pioche" et "Grizou" vivent une saison compliquée avec Manchester United et l'Atlético de Madrid, marquée par une blessure de deux mois chacun. Ils se retrouvent, ce mardi soir, en huitième de finale retour de Ligue des Champions (21h sur RMC Sport 1).

Les retrouvailles entre les deux grands amis Paul Pogba et Antoine Griezmann se tiennent ce mardi soir à Old Trafford pour le huitième de finale retour de ligue des Champions opposant Manchester United à l’Atletico de Madrid (21h sur RMC Sport 1). Pour les deux équipes, une qualification représenterait une embellie importante dans une saison compliquée en championnat et pour les deux compatriotes habituellement tout sourire, ce serait aussi une bouffée d’air pour des champions du monde en galère.

Frères de cœur, Pogba et Griezmann ont poussé leur lien au maximum en se blessant tous les deux pendant plus de deux mois, tous les deux à l'ischio-jambier de la jambe droite. Le Mancunien s’était blessé lors d’un entrainement en équipe de France et n’a refoulé la pelouse d’Old Trafford qu’au début du mois de février sans que son absence ne pénalise les Red Devils qui ont remporté huit de leurs 14 matchs (et deux matchs nuls) sans lui.

Ils ont la confiance de leur coach

Le Colchonero, revenu au club après deux ans contrastés au Barça, s’est lui blessé dans le derby madrilène et aura passé deux mois écarté des terrains. Avec trois buts et trois passes décisives en seize rencontres, "Grizou" est à la peine en championnat et n’a plus marqué depuis fin novembre mais garde la confiance de Diego Simeone. Il a quand même brillé en inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive en phase de poules de Ligue des Champions.

La "Pioche" présente aussi une belle fiche statistique avec un but et neuf passes décisives en Premier League (dont sept lors des quatre premières journées). Avec la pancarte du joueur le plus cher de l’histoire du club sur le dos, Paul Pogba, qui fête aujourd’hui ses 29 ans, a souvent été la cible principale des supporters, d’anciennes gloires du club ou bien de ses entraîneurs comme José Mourinho. Mais avec Ralf Rangnick, fini les critiques, le technicien allemand a souvent loué le niveau du milieu de terrain français.

Pogba: Partira? Partira pas ?

A tel point que, libre de tout contrat en juin, le champion du monde 2018 aurait conditionné sa prolongation à celle de son entraîneur, sensé n’être qu’intérimaire alors que les tabloïds anglais imaginent davantage un transfert vers le Real ou une autre grosse écurie européenne.

Pour le Madrilène, l’été sera plus calme puisque son prêt par le Barça est assorti d’une option d’achat obligatoire de 40 millions d’euros que va donc payer l’Atletico.

Une chose est sûre, ils gardent un statut indiscutable aux yeux de Didier Deschamps et feront partie des premiers noms cochés par le sélectionneur dans sa liste de joueurs pour la Coupe du monde au Qatar, si les pépins physiques s’éloignent définitivement d’eux. Et mardi soir, à Old Trafford, ils seront à surveiller en tant que second couteaux derrière les stars du moment de leurs équipes, Cristiano Ronaldo pour les Anglais et Luis Suarez pour les Espagnols.