Manchester United-Atlético, les compos: Ronaldo et Griezmann sont bien là, Pogba sur le banc

Après le nul du match aller à Madrid (1-1), Manchester United reçoit l’Atlético ce mardi lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions à Old Trafford (21h, RMC Sport 1). Sans surprise Cristiano Ronaldo débute bien sur le terrain pour les Red Devils alors que le Français Paul Pogba prend place sur le banc. Antoine Griezmann est titulaire du côté des Colchoneros.

Les grands joueurs répondent souvent présent dans les grands matchs. Auteur d’un triplé ce week-end en Premier League lors du succès contre Tottenham (3-2), Cristiano Ronaldo tentera d’enchaîner ce mardi en Ligue des champions contre l’Atlético (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

Pas au mieux lors du nul arraché par Manchester United à l’aller (1-1), le Portugais aura à cœur de se reprendre face à une équipe à laquelle il a fait tant de misère lors de ses passages au Real ou à la Juventus.

Pogba remplaçant

Sans surprise, Ralf Rangnick a décidé de faire confiance au quintuple lauréat du Ballon d’or à la pointe de l’attaque des Red Devils ce mardi à Old Trafford. Absent contre les Spurs à cause du Covid-19, Bruno Fernandes retrouve son place de meneur de jeu et repousse Paul Pogba sur le banc face aux Colchoneros. Le jeune Anthony Elanga est préféré au champion du monde tricolore pour occuper le couloir. Sur l’autre aile, Jadon Sancho devance Marcus Rashford pour évoluer dans le 4-2-3-1 du club anglais.

Derrière, la charnière Maguire-Varane est reconduite même si elle n’a pas forcément été un gage de sécurité ces dernières semaines. Tout juste de retour après avoir été testé positif au Covid début mars, Luke Shaw débutera sur le banc.

Griezmann préféré à Correa

Sans surprise, Benjamin Lecomte voit Jan Oblak lui être préféré dans les buts madrilènes. Diego Simeone a également choisi de se passer de Thomas Lemar au coup d’envoi de ce choc européen. Le champion du monde 2018 laisse la place à une option plus défensive avec le milieu composé par le trio De Paul-Herrera-Koke.

Antoine Griezmann, lui, semble payer sa reprise délicate mais sera bien titulaire en attaque. Revenu fin février après une longue blessure musculaire, l’attaquant de 30 ans n’a toujours pas marqué le moindre but en quatre apparitions. Pour épauler l’homme en forme Joao Felix, Diego Simeone a pourtant décidé de lui faire confiance plutôt qu'à Angel Correa et Luis Suarez.

Les compos de Manchester United-Atlético

Le onze de Manchester United: De Gea - Telles, Maguire, Varane, Dalot - Fred, McTominay - Elanga, Fernandes, Sancho - Cristiano Ronaldo.

Les remplaçants de Manchester: Henderson, Heaton, Wan-Bissaka, Bailly, Jones, Lindelof, Lingard, Matic, Pogba, Rashford, Mata, Cavani.

Le onze de l’Atlético de Madrid: Oblak - Reinildo, Gimenez, Savic - Lodi, De Paul, Herrera, Koke, Llorente - Joao Felix, Griezmann.

Les remplaçants de l’Atlético: Lecomte, Christian, Camara, Felipe, Gonzalez, Hermoso, Serrano, Kondogbia, Moreno, Martin, Correa, Suarez.