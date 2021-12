Premier League: Manchester United frappé par le Covid, le match à Brentford menacé

Dans un communiqué publié ce lundi, Manchester United confirme que plusieurs de ses membres ont été testés positifs au Covid-19. Sa séance d’entraînement du jour a été annulée et sa rencontre face à Brentford, ce mardi, est menacée.

Comme annoncé ce dimanche, le Covid-19 gagne à nouveau les travées de la Premier League. Alors que Tottenham a vu son dernier match de championnat face à Brighton être reporté, après l’annulation de son affrontement avec le Stade rennais en Conference League, Manchester United est également touché par la pandémie.

"Manchester United confirme qu’à la suite de la confirmation de tests PCR positifs des cas de Covid d’hier parmi le staff et les joueurs, la décision a été prise d’annuler les opérations de l’équipe première au Carrington Training Complex pour 24 heures, pour minimiser les risques de toute infection supplémentaire", indique le club dans un communiqué, ce lundi.

"Le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s'il est sûr que le match de mardi contre Brentford se tiendra"

"Compte tenu de l'annulation de l'entraînement et des perturbations de l'équipe, et avec la santé des joueurs et du personnel comme priorité, le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s'il est sûr que le match de mardi contre Brentford se tiendra", a également ajouté le club mancunien, avant de préciser que le déplacement à Londres est pour le moment "reporté". Le coup d’envoi du match est prévu pour ce mardi à 20h30.

Plus tôt dans l’après-midi, l’entraîneur de Brentford Thomas Frank tenait une conférence de presse au cours de laquelle il a tenté de balayer l’inquiétude autour de la tenue de ce match. "Nous prévoyons de jouer le match. C’est ce sur quoi nous nous concentrons, nous ne pouvons rien contrôler d’autre. Si la Premier League pouvait expliquer très clairement quelles sont les règles pour annuler un match, ce serait très bien".

"Plusieurs cas" à Aston Villa

Aston Villa avait également déclaré ce week-end que le club était touché par le Covid après son déplacement à Anfield. Leur entraîneur Steven Gerrard a précisé ce lundi en conférence de presse que "plusieurs cas" avaient été détectés du côté des joueurs et du staff. Ce qui ne devrait pas empêcher le déplacement des Villans sur la pelouse de Norwich, ce mardi.