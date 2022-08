Mercato: Herrera, Gueye, Draxler, Icardi... l'opération dégraissage se poursuit au PSG

Le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato. Ander Herrera va quitter le club après avoir résilié son contrat mais d'autres "indésirables" ne semblent pas se précipiter pour trouver une porte de sortie cet été.

Le fantastique début de saison du PSG en Ligue 1 ne suffit pas à cacher les quelques zones d'ombre de l'été des Parisiens. A une semaine de la clôture du marché des transferts, Christophe Galtier n'a toujours pas obtenu les arrivées des trois renforts espérés.

Si certains joueurs non-voulus par l'entraîneur francilien ont quitté le club comme Thilo Kehrer ou Georginio Wijnaldum, Paris cherche encore des solutions pour plusieurs indésirables de l'effectif. Ces joueurs des "sessions de l'après-midi" comme les appelle Coach Galtier.

Herrera a acté son départ de Paris vers Bilbao

Soucieux de rapidement rebondir en Liga, Ander Herrera n'est plus un joueur du PSG. Le contrat du milieu ibérique de 33 ans au PSG a bien été résilié comme annoncé par la presse espagnole.

Celui qui était arrivé libre de Manchester United en 2019 va toucher une indemnité qui correspond à un peu plus d'un an de salaire. Son arrivée à Bilbao ne fait plus aucun doute ou presque. L'Athletic devrait rapidement officialiser le retour d'Ander Herrera, huit ans après son départ vers la Premier League.

Gueye veut une résiliation avant de filer à Everton

Toujours au milieu, un autre cas pourrait se débloquer d'ici la fin du mercato. Idrissa Gana Gueye est toujours sur le départ, le Sénégalais de 32 ans a trouvé un accord avec Everton depuis plusieurs jours mais les négociations avec le Paris Saint-Germain patinent.

L'international Sénégalais souhaite lui aussi une résiliation de contrat pour quitter la Ligue 1 et retourner en Angleterre afin d'aider les Toffees à se battre pour le maintien.

Cela coince toujours pour Draxler et Icardi

Les cas de Julian Draxler et de Mauro Icardi préoccupent la direction du PSG. Le milieu offensif allemand comme l'attaquant argentin n'entendent pas quitter le club de la capitale sans avoir perçu l'intégralité de leurs salaires jusqu'à la fin de leur contrat.

C'est le message qu'a fait passer l'international allemand à Luis Campos, récemment, au cours d'un échange entre les deux hommes. Julian Draxler est lié au PSG jusqu'en juin 2024 alors que Mauro Icardi dispose lui aussi de deux années de contrat à Paris.

Paredes et Navas facilement réintégrables

Les négociations se poursuivent pour Keylor Navas à Naples et pour Leandro Paredes courtisé par la Juventus. Deux joueurs estimés par la direction. S'ils ne trouvent pas de porte de sortie, le staff va composer avec eux sans problème.

Le gardien costaricien et le milieu argentin bénéficient encore d'une belle image auprès du staff. Si Keylor Navas est numéro derrière Gianluigi Donnarumma, sa qualité ne fait aucun doute. Leandro Paredes, lui, a participé aux quatre matchs du PSG cette saison.