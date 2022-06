Mercato: pourquoi Griezmann pourrait finalement quitter l’Atlético cet été

À un an de la fin de son prêt à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'est plus si certain de rester chez les Colchoneros, en raison de la situation financière délicate du club. Toujours sous contrat avec le FC Barcelone, l'attaquant français se retrouve plongé dans l'incertitude, à 31 ans.

"C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat avec l'Atlético, il va continuer à l'Atlético". Il y a un mois, les mots prononcés par le président de l’Atlético de Madrid Enrique Cerezo ne laissait planer aucun doute sur l’avenir d’Antoine Griezmann. Mais depuis, le club colchonero connaît des soucis financiers qui retardent notamment l’arrivée de Witsel et pourraient rebattre les cartes sur le cas de l’attaquant français.

L'Atlético prié de réduire sa masse salariale

Ce mercredi, les médias espagnols apprenaient que l’Atlético de Madrid ne peut pas enregistrer le transfert d’Axel Witsel puisque son arrivée ferait dépasser le plafond salarial du club, limité à 100 millions d’euros en Liga. Le club est donc contraint de dégraisser s’il souhaite se renforcer. Pour cela, un élément en particulier est visé: Antoine Griezmann et son important salaire.

Prêté l'été dernier par le Barça pour deux saisons avec option d’achat obligatoire de 40 millions d'euros, le joueur appartiendra définitivement aux Colchoneros à l’issue de la saison 2022-2023 s’il venait à disputer au moins 45 minutes dans la moitié des matchs de son équipe. Et puisqu’il a disputé 70% des rencontres de l’Atlético cette saison, la fédération espagnole le considère comme s’il avait déjà été acheté, ce qui représenterait 33 millions d’euros dans la masse salariale des Colchoneros, selon la presse espagnole.

Une nouvelle saison décevante

Pourtant, il toucherait actuellement 10 millions d’euros selon la presse espagnole. Une paye en baisse par rapport à ce qu'il touchait au Barça (17 millions) et surtout loin de la somme comptabilisée par la Liga. Mais son club pourrait utiliser des arguments pas seulement financiers pour tenter de le libérer de sa dernière année de prêt, au regard de sa saison aseez moyenne sous les couleurs du troisième du dernier championnat espagnol.

En 39 matchs toutes compétitions confondues, Griezmann a inscrit seulement 8 buts, pour 7 passes décisives. Une forme décevante qui s’est confirmée en équipe de France, où le numéro 7 des Bleus traverse une disette inhabituelle. À 31 ans, sa carrière semble avoir besoin d’un nouveau coup de boost, trois ans après son arrivée en Catalogne contre 120 millions d'euros.

Quelle destination pour Griezmann?

Maintenant, quelles sont les solutions pour l’Atlético de Madrid? Le renvoyer au FC Barcelone permettrait aux Colchoneros d’économiser son salaire sans forcément y perdre un élément incontournable de son effectif. Mais le Barça, qui doit également jongler avec ses comptes pour rentrer dans les clous du plafond salarial et recruter, ne gagnerait pas au change. À moins que les dirigeants blaugrana ne parviennent à le vendre, à deux ans de la fin de son contrat.

Enfin, rappelons que la FIFA a annoncé en janvier la fin des sous-prêts à compter de ce mercato estival. Ce qui signifie que l’Atlético de Madrid n’aura pas la possibilité de prêter lui-même Antoine Griezmann, qui appartient toujours au FC Barcelone. Parmi les destinations possibles, le joueur n’a jamais caché son souhait de rejoindre un jour la MLS, alors que le PSG, Manchester United ou l’Inter Miami ont notamment été évoqués depuis plusieurs mois. La piste le menant à l’Athletic Bilbao a de son côté été écartée ces derniers jours.