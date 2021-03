XV de France: le talonneur gallois juge "un peu ridicule" la déclaration de Galthié

Ken Owens a critiqué la sortie médiatique de Fabien Galthié suggérant que les joueurs du pays de Galles étaient malins et spécialistes pour faire expulser des adversaires. Une affirmation niée par le talonneur gallois après l’expulsion de Paul Willemse dans le Tournoi des VI Nations.

Peter O’Mahony, Zander Fagerson et enfin Paul Willemse… Prétendant à la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations, le pays de Galles a bénéficié de trois expulsions d’un adversaire en cinq rencontres cette année dans la compétition. De quoi conduire Fabien Galthié à lancer l’idée que le XV du Poireau était "spécialisé dans le carton rouge adverse". Après la presse locale, la pique du sélectionneur tricolore a également fait réagir Ken Owens ce lundi.

"Eh bien, tout ce que je peux vraiment faire c’est de défendre mes coéquipiers, a d’abord estimé le talonneur gallois auprès du site Wales Online. Et dire une chose que nous ne faisons pas sur le terrain, c’est d’essayer activement de faire sortir les joueurs adverses."

Owens: "Je pense que c’est un petit peu ridicule"

Et visiblement, les propos de Fabien Galthié ne passent pas auprès de l’avant gallois qui va même plus loin.

"Si je suis complètement honnête, je pense que c’est un petit peu ridicule, a encore lâché Ken Owens. Parce que c’est quelque chose que nous ne cherchons vraiment pas à faire. Il peut avoir ses opinions, mais celles-ci appartiennent à Fabien."

Willemse en commission de discipline mardi

Exclu pour un contact des doigts à proximité de l’œil du pilier Wyn Jones, Paul Willemse passera ce mardi devant une commission de discipline pour statuer d’une sanction.

Même si l’instance venait à juger le geste du deuxième-ligne comme involontaire, il risque une suspension allant au-delà de sa simple absence (automatique après un carton rouge) contre l’Ecosse vendredi prochain.

Après la victoire des Bleus face aux Gallois (32-20), samedi au Stade de France, Fabien Galthié a demandé de la clémence pour son joueur. Problème, le ressenti du pays de Galles sur cette action de jeu sera également étudié par la commission de discipline. Le sélectionneur français aurait peut-être mieux fait de ne pas attiser leur colère.

Après Romain Taofifenua sur blessure, la perte de Paul Willemse constitue un coup dur pour le XV de France au moment de se lancer à l’assaut de l’Ecosse. Pour remporter le Tournoi des VI Nations, et ainsi priver les Gallois du titre, les Bleus doivent l’emporter avec le bonus offensif et au moins 21 points d’écart contre le XV du Chardon, ou 20 points avec au moins six essais.