Equipe de France: ces Bleus qui vont encore jouer en club avant le Mondial

Didier Deschamps a communiqué mercredi la liste des 25 joueurs sélectionnés avec l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Mais plusieurs internationaux devraient encore disputer au moins un match avec le club avant de rejoindre les Bleus. De quoi faire craindre des pépins physiques de dernière minute.

Le suspense est terminé, la liste des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar est désormais connue. Mais au lendemain du dévoilement des noms des heureux élus, le sélectionneur va encore devoir rester attentif ce jeudi. Calendrier surchargé oblige, certains membres de l'équipe de France vont encore jouer en club avant de rejoindre Clairefontaine lundi prochain.

Malgré les risques de blessures ou tout simplement pour reprendre de la compétition, certains Bleus devraient bien être présents sur les pelouses européennes dans les jours à venir.

>> La liste de Deschamps pour le Mondial

Griezmann dernier sur le pont en Espagne?

Antoine Griezmann a terminé sans encombres le match de Liga perdu par l'Atlético contre Majorque ce mercredi (1-0). Rien n'assure que son entraîneur Diego Simeone le fasse entrer sur la pelouse samedi, en Coupe du Roi face à une équipe de D5 espagnole. Victorieux à Osasuna mardi, les Français du Barça ne disputeront plus aucun match avant leur passage à Clairefontaine. De quoi éviter une blessure d'Ousmane Dembélé et donner plus de temps à Jules Koundé pour soigner ses pépins musculaires.

Forfait pour le duel ce jeudi contre Cadix, Karim Benzema ne rejouera avec le Real Madrid avant de rejoindre les Bleus. Ses compatriotes de l'équipe madrilène, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, figurent en revance dans le groupe de Carlo Ancelotti. Là encore, leur utilisation par le technicien italien demeure incertaine et les deux milieux ne sont pas assurés de jouer toute la rencontre en Liga.

Un week-end assez calme en Premier League

Du côté de l'Angleterre, Raphaël Varane ne rejouera pas avec Manchester United avant la Coupe du monde. Si les Red Devils affrontent Aston Villa en League Cup ce jeudi puis défieront Fulham dimanche en Premier League, le défenseur central est forfait et poursuit sa convalescence avant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

Pas de match non plus pour Alphonse Areola, normalement. Doublure de Fabianski à West Ham, le gardien français risque encore de cirer le banc des Hammers contre Leicester. Seuls trois joueurs de l'équipe de France devraient donc avoir une chance de jouer pendant le week-end outre-Manche: Hugo Lloris dans les buts de Tottenham face à Leeds, Ibrahima Konaté avec Liverpool contre Southampton et enfin, William Saliba avec Arsenal face à Wolverhampton.

De vrais risques en Serie A et en Bundesliga

Club le plus représenté au sein de cette liste tricolore avec quatre joueurs, le Bayern Munich se déplace à Schalke samedi en Bundesliga. Le staff des Bleus gardera donc un oeil sur les prestations et surtout sur la santé de Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Lucas Hernandez.

Ce dernier pourrait ainsi enchaîner une troisième apparitions avec le club bavarois depuis son retour de blessure. Toujours en Allemagne, Didier Deschamps et ses adjoints surveilleront aussi le match de Christopher Nkunku avec Leipzig face au Werder Brême. Taulier du RBL, l'attaquant est en forme et une blessure ôterait une jolie solution offensive à l'équipe de France pour le Mondial.

Au-delà de la présence d'Olivier Giroud dans sa liste, Didier Deschamps suivra probablement le match de Théo Hernandez avec l'AC Milan ce dimanche contre la Fiorentina. Seul véritable latéral parmi les Bleus retenus, le gaucher aura une vraie chance de jouer au Qatar. Idem pour Adrien Rabiot dans l'entrejeu décimé de cette équipe de France.

Encore faut-il que l'ancien joueur du PSG ne se blesse pas lors des deux derniers match de Serie A avec la Juventus jeudi contre l'Hellas Vérone puis surtout ce dimanche. Pas de chance pour le staff français, les Bianconeri vont jouer un match important en vue de la course à l'Europe contre la Lazio Rome.

Un choc Monaco-OM en L1

Un éventuel forfait d'Adrien Rabiot pour le tournoi au Qatar fera mal aux Bleus dans l'entrejeu. Mais c'est peut-être en Ligue 1 que le groupe de Didier Deschamps a le plus à perdre ce week-end. Le choc de la 15e journée opposera l'AS Monaco de Youssouf Fofana à l'OM de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Compte-tenu de l'importance de cette rencontre pour les deux équipes, il y a un vrai risque de blessure ou de coup pour les internationaux concernés. Rappelé après le forfait de Mike Maignan, Steve Mandanda devrait jouer avec Rennes contre Toulouse.

Enfin, les supporters de l'équipe de France trembleront forcément à l'idée de voir Kylian Mbappé se blesser sur une accélération lors de la rencontre entre Auxerre et le Paris Saint-Germain dimanche (13h) au Parc des Princes. Un match de l'équipe francilienne qui pourrait également marquer le retour sur les terrains de Presnel Kimpembe. Et ça, cela constituerait plutôt une excellente nouvelle pour Didier Deschamps et son staff après les deux absences du défenseur central sous le maillot du PSG. A condition de ne pas subir de rechute et de bien être présent lundi à Clairefontaine.