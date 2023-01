FFF: "Il n’a aucun bilan pour le défendre!", Riolo sans pitié avec Le Graët

Daniel Riolo a une nouvelle fois demandé le départ de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française ce mercredi dans l’émission L’After Foot sur RMC. A ses yeux, le dirigeant breton n’a rien fait pour améliorer le football au niveau national et s’est caché derrière les performances des Bleus.

Jusqu’à quand Noël Le Graët tiendra-t-il et restera-t-il en place? Au cœur de plusieurs polémiques concernant aussi bien Zinedine Zidane que sa gestion de la FFF, le président de l’instance s’est mis en retrait jusqu’à la publication d’un audit ministériel sur la fédération. Profitant du passage de Frédéric Thiriez dans l’émission L’After Foot ce mercredi, Daniel Riolo a livré son point de vue sur les années Le Graët à la tête de la Fédération française de football. A ses yeux, il n’y a rien à sauver dans le travail du dirigeant breton.

"Je ne vais pas refaire l’histoire du bordel de 2010 (après l’affaire Knysna) mais c’est encore pire. Le pauvre Duchaussoy s’était fait bananer complètement, notamment sur cette histoire des quotas où on s’est servi de lui. Le pauvre monsieur n’avait vraiment rien fait et ne méritait pas ça. Qui était à la manœuvre derrière lui, déjà le vrai président de la Fédération même s’il ne l’était pas encore? Je me demande si cet homme-là a déjà fait quelque chose de bien dans le football, a lâché le journaliste sur RMC. Je me bats depuis des années pour dire que c’est faux. Après Noël Le Graët est devenu, ENFIN, le président de façade après l’avoir été en coulisses. Il n’a aucun bilan pour le défendre!"

"Pas compliqué de faire rentrer de l’oseille dans la Fédé"

Entre la gestion des équipes à la FFF, et les graves accusations de harcèlement sexuel lancées contre lui par l’agent Sonia Souid ou une ancienne collaboratrice, Noël Le Graët se retrouve dans la tourmente en ce début d’année 2023. Selon Daniel Riolo, même les bons résultats financiers de la FFF ne sont pas de son fait et dépendent uniquement des performances des Bleus de Didier Deschamps, un coach dont le patron du foot français ne voulait initialement pas.

"il faut arrêter avec cette idée. Arrêtez avec ça! Arrêtez avec ça! Les résultats ce n’est pas lui. Ce n’est pas lui qui est sur le terrain. Au début il n’a même pas voulu de Didier Deschamps car il ne voulait pas de France 98. Il ne voulait pas de Laurent Blanc qu’il a pris par défaut après Knysna. Et il a aussi pris Didier Deschamps par défaut. Si cela ne tenait qu’à lui, il gardait Raymond Domenech, a enchaîné l’éditorialiste de L’After Foot. Que l’on arrête de me dire qu’il a fait rentrer de l’oseille dans la Fédération. N’importe quel BTS Commerce peut faire rentrer des sous dans la Fédé de foot. Il suffit de trois résultats des Bleus. Il suffit d’aller à TF1 pour négocier les doits télés, il suffit d’aller voir Carrefour et d’aller voir Volkswagen pour faire rentrer trois contrats. N’importe qui peut faire rentrer un truc pareil."

Et Daniel Riolo d’insister: "Ce n’est pas compliqué de faire rentrer de l’oseille dans la Fédé. Il suffit que tes joueurs fassent quatre bons matchs. C’est l’équipe de France."

Riolo réclame encore le départ de Le Graët

Daniel Riolo a ensuite tenté de justifier les difficultés rencontrées par la FFF pour trouver un diffuseur à la Coupe de France. Après plusieurs semaines voire mois de flou, l’instance a annoncé un partenariat avec beIN Sports et France Télévisions.

"C’est bien Le Graët (qui gère), a enchaîné le membre de l’After Foot. Pourquoi il serait capable de trouver pour l’équipe de France mais pas pour la Coupe de France. C’est juste que la Coupe de France, les diffuseurs ont dû décider que cela les intéressait moins. Mais quand tu as l’équipe de France, je suis désolé, c’est très facile de faire rentrer de l’oseille dans la Fédé. Arrêtons de dire que Noël Le Graët a un bon bilan. A l’époque on m’embêtait avec le contrat Nike alors que ce n’était pas lui qui l’avait négocié puisque c’était Jacques Lambert à l’époque (ancien directeur général de la FFF). Et rappelez-vous de cette clause dans le contrat Nike où il s’était fait bananer avec les féminines pour lesquelles il ne croyait pas capable de se qualifier pour les Jeux olympiques (à Rio en 2016). Il a dû payer une pénalité de dix millions, le contrat de quarante millions il avait déjà pris dix millions dans les dents."

Avant de conclure dans un message adressé aux autres membres de l’émission de RMC: "Arrêtez avec Le Graët! Il faut qu’il s’en aille! Vraiment il ne faut plus parle de ce monsieur, cela suffit."