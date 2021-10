OM-PSG: comment le Vélodrome va accueillir Messi ?

Icône de la planète foot, Lionel Messi va disputer ce dimanche son premier Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM. La star argentine devrait recevoir un accueil mitigé du Vélodrome malgré sa belle cote de popularité à Marseille avant de signer chez le rival parisien.

Et si c’était le grand soir pour Lionel Messi. Auteur de trois buts en Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant argentin reste dans l’attente de sa première réalisation en Ligue 1. Le déplacement du club francilien ce dimanche à Marseille (20h45) pourrait lui donner la meilleure des vitrines pour s’illustrer et marquer l’histoire du championnat de France. Le Classique au Vélodrome lui donnera aussi l’opportunité d’éprouver la ferveur des supporters phocéens, y compris ceux qui malgré leur amour pour le sextuple lauréat du Ballon d’or lui reprochent désormais sa signature à Paris.

"Messi au PSG, c’est une hallucination en fait. Même pour les supporters du PSG je pense et on se dit que c’est un truc de fou, avait confié le rappeur marseillais Soprano pour RMC Sport en septembre dernier. On est deux, avec un autre artiste marseillais, à être très fans de Messi et du Barça. C’est R.E.D.K. On s’est envoyé une note vocale et on sentait la tristesse dans nos voix. Comment on va faire pour le détester. Comment faire pour ne plus s’exprimer 'Rhôoo, regarde ce qu’il a fait', c’est compliqué. Mais pour reprendre une phrase de Bengous, il n’a pas le maillot que je supporte. Je suis Marseillais et il va venir à Marseille. On va lui montrer avec les supporters, dans le fair-play et le respect du sport, que nous sommes chauds et que nous sommes les meilleurs supporters."

Une ambiance "un peu plus hostile que les Clasicos"

A l’image de l’artiste du groupe Psy 4 de la rime, de nombreux fans de l’OM vont faire face à un cruel dilemme ce dimanche soir. Quand on connaît l’amour des supporters olympiens pour le beau football ou la relation du club avec l’Argentine et les stars de l’Albiceleste, difficile de se mettre à siffler "La Pulga". Lors du Classique face au PSG, le Vélodrome sera à guichets fermés. Certes, il y a eu deux ans d’attente pour un duel face à Paris, mais l’effet Messi a aussi joué dans l’engouement autour du match.

"Aujourd’hui Payet, il est plus efficace que Messi. Je préférerais avoir Payet dans mon équipe que Messi, a lancé un supporter de l’OM interrogé par RMC Sport avant le Classique. Messi c’est sur ce que c’est une star du football."

Un autre fan olympien de lancer sur le cas Messi: "Ce ne sera pas encore la même ambiance que les Clasicos qu’il a connu. Ce sera un peu plus hostile je pense et cela va lui faire tout drôle. Messi cela reste un Parisien. Messi c’est Messi mais sous le maillot de Paris, c’est un joueur comme les autres. Il prendra ce qu’il faudra prendre."

Un plan anti-Messi pour Sampaoli

Sélectionneur de l’Argentine et de Lionel Messi, notamment lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Jorge Sampaoli a abordé la question de son ancien protégé avant le duel OM-PSG. Le technicien phocéen reste un admirateur de l’ancien Barcelonais mais ne compte pas lui faire de cadeau pendant près 90 minutes.

"On sait que c'est le meilleur joueur du monde. Il est très difficile à contrôler, sa créativité est imprévisible. Le plus important sera de minimiser les individualités qu'ils ont grâce à notre contrôle du jeu, a expliqué l’entraîneur de l’OM face à la presse. […] On voit qu'il poursuit sa très longue carrière au plus haut niveau, il est éternel, et tout ça, il le fait grâce à son professionnalisme et son implication, exemplaires. Ce sera un plaisir de le retrouver sur le terrain, même si c'est très compliqué de l'affronter, il peut nous faire mal à tout moment."

