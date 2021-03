Ligue des champions: les tendances pour les qualifiés européens avant les sprints finaux

En attendant de connaître le verdict de la saison 2020-2021, la prochaine campagne européenne qui se dessine se veut des plus prometteuses. Aussi bien en Ligue des champions qu’en Ligue Europa et en Conference League, les qualifiés potentiels pour 2021-2022 ont fière allure dans les six principaux championnats.

La fin de saison se rapproche à grand pas et plusieurs sprints finaux intenses se profilent en Europe. Mais avant d’assister à un final haletant, les internationaux vont couper quelques jours avec le séjour en sélection pour les débuts des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar.

L’occasion de faire un point sur les qualifiés, à l’instant T, pour les différentes compétitions européennes dans les six plus grands championnats. Avec la première édition de la Conference League, certains cadors auront une nouvelle opportunité pour briller sur la scène continentale.

Du suspense à tous les niveaux en Ligue 1

Le PSG a frappé un grand coup dans la course au titre en l’emportant à Lyon ce dimanche (2-4). Nouveau leader du championnat de France, le club de la capitale reste à la lutte avec les Lillois et les Gones pour le titre. Mais pour le moment, Paris et le LOSC joueraient la Ligue des champions, laissant l’OL se débattre avec le troisième tour préliminaire.

En Ligue Europa, Monaco est très bien parti et espère même griller l’OL pour la C1. Derrière c’est un peu plus flou. Le futur vainqueur de la Coupe de France gagnera son ticket pour la C3 mais s’il est déjà européen, Lens pourrait être récompensé de sa belle saison dans l’élite.

Pour la jeune Conference League, les Nordistes et l’OM semblent les mieux partis pour le sprint final mais attention, Rennes et Montpellier voire Metz demeurent à l’affût du moindre faux-pas.

LIGUE 1, les qualifiés actuellement

Ligue des champions : PSG et Lille

Ligue des champions, 3e tour préliminaire: Lyon

Ligue Europa : Monaco et le vainqueur de la Coupe de France ou Lens

Conference League : Lens ou OM

Un final haletant en Liga

A l’image de la L1, la Liga aussi s’offre un sprint magnifique en cette fin de saison. Les trois premiers du classement (Atlético, Barça et Real) se tiennent en six points et ne devraient pas rater la qualification en Ligue des champions. Idem pour le FC Séville, quatrième à onze points du leader colchonero.

Trois clubs se battent encore pour l’accessit en Ligue Europa. Malgré la rouste infligée par Barcelone (6-1) ce dimanche, la Real Sociedad se trouve pour le moment dans le top 5. Mais le club basque est à égalité avec le Betis.

Les partenaires de Nabil Fekir semblent bien placés pour jouer la C3 mais il faudra pour cela compter sur une victoire d’Antoine Griezmann et Lionel Messi en Coupe du Roi face à Bilbao. En cas d’échec du Barça, l’Espagne sera représentée par deux équipes basques en Ligue Europa. Laissant le Betis lutter contre le Villarreal d’Unai Emery pour une place en Conference League.

LIGA, les qualifiés actuellement :

Ligue des champions : Atlético, Barça, Real Madrid, FC Séville

Ligue Europa : Real Sociedad, Bilbao s'il remporte la Coupe ou Betis

Conference League : Betis ou Villarreal

Tottenham et Liverpool vont devoir cravacher

En Angleterre, le titre de champion semble promis à Manchester City qui bénéficie de 14 points d’avance sur son premier poursuivant Manchester United. Après 29 journées (sur 38), Leicester et Chelsea accompagneraient les deux clubs mancuniens en Ligue des champions la saison prochaine.

Derrière, West Ham (49 pts) reste cinquième de Premier League malgré son nul dans le derby face à Arsenal (3-3) et tient pour le moment la corde en vue d’une qualification en Ligue Europa.

Mais Tottenham (48pts) parait aussi plutôt en bonne position pour la C3. A l’exception de Southampton, les trois autres qualifiés pour le dernier carré de FA Cup sont provisoirement qualifiés pour la C1 (Leicester, Chelsea et City). Sauf exploit des Saints, les Spurs de José Mourinho devrait s’en sortir. Encore faudra-t-il garder leurs distances avec Liverpool et Everton.

Les Reds et Toffees sont égalité (46 pts) et au duel pour un billet en Conference League. Avec un match en retard (contre Aston Villa), le groupe dirigé par Carlo Ancelotti pourrait jouer un mauvais tour à l’équipe entraînée par Jürgen Klopp.

PREMIER LEAGUE, les qualifiés actuellement :

Ligue des champions : Manchester City, Manchest United, Leicester, Chelsea

Ligue Europa : West Ham et le vainqueur FA Cup ou Tottenham

Conference League : Tottenham ou Liverpool

Qui pour accompagner le Bayern?

Prochain adversaire du PSG lors des quarts de finale de Ligue des champions, le Bayern est favori à sa propre succession en Bundesliga. Leader du championnat, le club bavarois devance Leipzig de quatre points.

Derrière, mais déjà à dix points des Munichois, Wolfsburg mène la meute des prétendants à la Ligue des champions. Quatrième, l’Eintracht Francfort prive actuellement Erling Haaland et le Borussia Dortmund de la C1 et l’obligerait à exercer son talent en Ligue Europa.

Toujours en lice en Coupe d’Allemagne, le BVB se sauverait avec un trophée mais fait face à la concurrence de Leizpig et potentiellement celle du Werder Brême (ou du club de deuxième division Ratisbonne) et de Kiel (aussi en D2) dans le dernier carré.

Un succès du club de la Ruhr ou du RBL en Coupe offrirait à Leverkusen sa place en C3. En cas de grosse surprise, le Bayer jouerait la Conference League grâce à sa sixième place actuelle en Bundesliga.

BUNDESLIGA, les qualifiés actuellement :

Ligue des champions : Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Francfort

Ligue Europa : Dortmund et le vainqueur de la Coupe ou Leverkusen

Conference League : Leverkusen ou Union Berlin

Le réveil des clubs lombards en Serie A

Lancé dans un beau mano à mano pour le scudetto, l’Inter et l’AC Milan ne devraient pas manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Un troisième club lombard pourrait les accompagner: l’Atalanta Bergame, actuellement quatrième de Serie A. En habituée, la Juventus de Cristiano Ronaldo complèterait le carré transalpin en C1.

Avec une finale de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Atalanta, Naples et l’AS Rome détiennent provisoirement leur billet en Ligue Europa.

Mais le club de la Louve se trouve toujours sous la menace de son rival laziale qui accuse un point de retard mais a joué un match de moins. Le vaincu de ce mini derby romain pour l’Europe se contentera de la Conference League pour la saison 2021-2022.

SERIE A, les qualifiés actuellement :

Ligue des champions : Inter, Milan, Atalanta, Juve

Ligue Europa : Naples et Rome

Conference League : Lazio

Du classique au Portugal

Avec dix points d’avance sur son premier poursuivant, le Spoting du tout jeune Essugo se dirige vers le titre en première division portugaise. Derrière le club lisboète, Porto part légèrement favori pour l’accompagner en C1 la saison prochaine. En plus de défendre fièrement les couleurs du Portugal en Ligue des champions cette année, les Dragons devancent leur rival du Benfica. L’autre club de Lisbonne devrait alors en passer par un troisième tour préliminaire pour disputer la prestigieuse compétition.

Quatrième du championnat et finaliste de la Coupe du Portugal face au Benfica, Braga semble destiné à jouer la Ligue Europa. Les deux clubs de Paços Ferreira et Guimarães en profiteraient pour rejoindre les tours préliminaires de Conference League. Au Portugal comme dans toutes l'Europe, la fin de saison s'annonce spectaculaire.

PORTUGAL, les qualifiés actuellement :

Ligue des champions : Sporting et Porto

Ligue des champions, 3e tour préliminaire : Benfica

Ligue Europa : Braga

Conference League : Paços de Ferreira et Guimarães.