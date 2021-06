France-Suisse: Rabiot remplacera Hernandez dans le nouveau schéma des Bleus

Lucas Hernandez en délicatesse avec un genou, Adrien Rabiot jouera au poste de piston gauche lors du huitième de finale de l’Euro 2021 entre la France et la Suisse ce lundi à Bucarest (21h). Un repositionnement lié au schéma tactique avec trois défenseurs centraux dans lequel évolueront les Bleus.

L’équipe de France rêve toujours d’un incroyable doublé Coupe du monde-Euro mais devra pour cela venir à bout de la solide équipe suisse. Opposés à la Nati ce lundi soir à Bucarest lors des huitièmes de finale de l’Euro 2021, les Bleus partiront favoris.

Mais gare à l’excès de confiance contre une équipe qui réussit plutôt bien aux Tricolores. Le groupe dirigé par Didier Deschamps aura également à bien gérer les différents changements décidés par son sélectionneur avant cette affiche.

Rabiot en piston gauche

Après avoir craint un forfait à cause d'un pépin au genou, Lucas Hernandez prendra finalement place sur le banc ce lundi contre la sélection helvète. Entré en jeu à la place de Lucas Digne après la blessure du latéral d’Everton contre le Portugal, Adrien Rabiot évoluera dans le couloir gauche pour ce huitième. Pas en tant que latéral pur mais dans un rôle de piston.

Certes, le milieu de la Juventus n’est pas un spécialiste de ce poste, mais sa grosse activité pourrait poser des problèmes à son vis-à-vis, Silvan Widmer ou Kevin Mbabu.

Trois défenseurs pour plus d’équilibre

Peut-être pour compenser le potentiel manque d’expérience du "Duc" à gauche, l’équipe de France évoluera avec trois défenseurs centraux. L’inamovible duo Kimpembe-Varane sera accompagné de Clément Lenglet. Le défenseur du Barça est le grand gagnant de ce changement de système. Laissé au repos face à la Seleçao das Quinas, Benjamin Pavard retrouvera sa place dans le couloir droit et, comme Adrien Rabiot, sera chargé d’alimenter ses coéquipiers avec de bons centres dans la surface du gardien suisse Yann Sommer.

Mais si le passage au 3-4-3 (ou au 3-5-2) permettrait une plus grande solidité défensive, il apportera aussi plus d’équilibre à l’ensemble de l’équipe. Avec trois axiaux, Paul Pogba et N’Golo Kanté auront plus la possibilité de se projeter lors des phases de possession. Le Mancunien et le milieu de Chelsea pourraient alors se trouver au soutien des joueurs offensifs et permettre à Antoine Griezmann de se concentrer sur les situations en attaque derrière la doublette Benzema-Mbappé.

La compo probable des Bleus contre la Suisse:

Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Kimpembe, Rabiot - Pogba, Kanté - Griezmann, Mbappé, Benzema.