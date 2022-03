Equipe de France: "J’ai 23 cases", Deschamps justifie les absences de Zouma ou Upamecano

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs sélectionnés pour jouer les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le patron des Bleus a également été invité à justifier les absences de certains membres réguliers de son équipe, pas convoqués.

A l’image de Steve Mandanda dont l’avenir en sélection s’est assombri avec la perte de son statut de titulaire à l’OM, Didier Deschamps a choisi de se passer de plusieurs habitués de l’équipe de France. Le sélectionneur tricolore a communiqué ce jeudi la liste des 23 joueurs appelés pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud les 25 et 29 mars prochain. Un groupe bleu notamment marqué par les premières convocations de Christopher Nkunku et Jonathan Clauss préférés à des joueurs comme Ousmane Dembélé, Nabil Fékir ou Léo Dubois.

"C’est toujours par rapport à plein de choses. Certains sont en reprise et ont besoin d’enchaîner, s’est justifié Didier Deschamps en conférence de presse. J’ai 23 cases même si on me parlera de ceux que je n’ai pas pris. C’est aussi par rapport aux joueurs que j’ai pris. Poste par poste, c’est de la concurrence."

Deschamps: "Ce n’est pas figé"

Mais attention, si Didier Deschamps n’est pas forcément très adepte des changements à répétition les absents du jour restent sélectionnables. C’est notamment le cas pour Olivier Giroud, toujours absent malgré sa bonne passe à l’AC Milan et malgré le récent pépin physique de Benzema avec le Real. Le technicien tricolore a ensuite expliqué sa démarche pour construire son groupe.

"Ce n’est pas figé. Je ne vais pas changer systématiquement d’un match à l’autre sauf si j’estime qu’il y a vraiment une balance inversée, a encore indiqué le patron des Bleus. Quand je fais un choix, je fais en sorte d’accompagner pour aller le plus loin possible avec les joueurs. Si ce n’est pas suffisant, avec des contre-performances et qu’à côté cela le niveau monte, cela me parait évident. Mais ce qui est évident pour moi ne l’est peut-être pas systématiquement pour les journalistes."

Deschamps explique les absences de Zouma et Upamecano

En défense centrale aussi Didier Deschamps ne compte pas, pour les matchs de mars, sur le duo Upamecano-Zouma. Le défenseur du Bayern comme celui de West Ham payent la grosse concurrence à leur poste et en particulier l’utilisation dans l’axe de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.

"Les exigences au Bayern sont plus importantes, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, mais il a tout le potentiel, a lancé le sélectionneur des Bleus sur Dayot Upamecano. Il y a le potentiel qu'il peut avoir et l'impact de l'environnement extérieur."

Forcément perturbé par son affaire domestique après des violences sur son chat, Kurt Zouma ne figure pas parmi les défenseurs centraux. Si le joueur de 27 ans a rejoué avec West Ham, le sélectionneur a assuré que son absence était d’abord liée au sportif. Même s’il a discuté de la vidéo incriminante à son protégé.

"Il n'était pas là non plus au mois d'octobre, en novembre, il était là, mais Raphaël Varane était blessé. Son absence est avant tout un choix sportif. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt aussi pour en parler de vive voix. Cela n'aurait pas dû se passer, cela s'est passé. Mais par rapport à la sélection et mes choix, cela reste des choix sportifs."

Les Espoirs devront patienter

Parmi les joueurs également surveillés mais pas encore appelés ou rappelés chez les Bleus, Didier Deschamps a aussi abordé la question des jeunes comme Alban Lafont. Le sélectionneur a reconnu le suivre pendant cette "saison bien meilleure que les précédentes" mais lui a préféré Alphonse Areola pour son vécu dans le groupe.

Idem pour plusieurs joueurs prometteurs que William Saliba, Amine Gouiri ou Eduardo Camavinga, laissés à la disposition des Bleuets et aussi victimes de la grosse concurrence au sein du groupe tricolore. Là encore il faudra attendre pour le voir ou les revoir enfiler le maillot flanqué du coq. Mais avec les cas Clauss et Nkunku, Didier Deschamps a montré qu’il pouvait faire de la place à des petits nouveaux.