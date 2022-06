Ligue 1: les gros dossiers à suivre après l'ouverture du mercato estival

Le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce vendredi en Ligue 1. Si certains joueurs ont déjà tranché pour leur avenir, plusieurs dossiers restent en suspens. Entre joli coups du recrutement et départs potentiels, les formations de l’élite peuvent officiellement se lancer.

Le PSG doit (encore) repenser son effectif

Champion de France en titre, le PSG va connaître une importante réorganisation cet été. Après le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif, le club de la capitale doit trancher pour son entraîneur. Le successeur de Mauricio Pochettino, sur le départ, n’est pas encore connu. Ensuite, Paris passera à la vitesse supérieure pour la refonte de son effectif. Kylian Mbappé prolongé, le club francilien va devoir bâtir une équipe capable de lutter pour le titre en Ligue des champions. Du côté des arrivées, les noms de Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Milan Skriniar ont de quoi faire saliver les supporters et sont étudiés par le PSG.

Mais cet été, Paris doit aussi boucler certains départs. C’est déjà réglé pour Angel Di Maria, non prolongé, et d’autres joueurs ont été désignés candidats à l’exil. Parmi eux, on retrouve Layvin Kurzawa (neuf minutes en 2021-2022) ou encore Leandro Paredes ou les doublures Abdou Diallo, Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum.

L’OM doit se renforcer pour la C1

Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Mais le club phocéen va avoir besoin de recruter pour être compétitif sur la scène européenne. Dernier de sa poule il y a deux ans, l’OM veut montrer un autre visage pour son retour en C1. Mais Jorge Sampaoli et son groupe ne pourront pas faire de miracle à chaque fois. Il va notamment falloir trouver des remplaçants à Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa, ou à William Saliba qui est retourné à Arsenal au terme de son prêt, et dont le retour est très incertain. Les futurs de Duje Caleta-Car et de Bamba Dieng demeurent flous alors que le défenseur croate et l’attaquant sénégalais disposent d’une belle cote en Europe. L’avenir de Steve Mandanda, pas emballé à l’idée d’une nouvelle saison derrière Pau Lopez interroge aussi. Bonne nouvelle, Dimitri Payet a confirmé sa volonté de rester malgré une piste au Mexique.

Du côté des arrivées, peu de noms circulent alors que l’OM doit encore fournir des "pièces comptables" supplémentaires à la DNCG afin d’éviter des mesures contraignantes tel que l’encadrement de la masse salariale ou des indemnités de transfert.

Ces derniers jours, les intérêts marseillais pour Jordan Veretout (Roma) et le pour le Brésilien Danilo (Palmeiras) ont été révélés par RMC Sport. En attaque, le profil de Mohamed-Ali Cho séduit la direction mais le jeune attaquant d’Angers (18 ans) suscite de nombreuses convoitises en Europe et ces derniers jours la Real Sociedad tient la corde selon les informations de RMC Sport. Un temps ciblé par Rennes, Jovane Cabral (Sporting Portugal) se trouverait aussi dans le viseur de l’OM.

Tchouaméni, Monaco proche du jackpot

Difficile de faire mieux que les 180 millions récoltés pour le transfert de Kylian Mbappé en 2017. Monaco va pourtant toucher un joli chèque lors du mercato estival. Auteur d’une grosse saison en Ligue 1 et déjà international français à seulement 22 ans, Aurélien Tchouaméni va prochainement quitter le club de la Principauté.

Malgré la cour du PSG et de Liverpool, le milieu a opté pour le Real Madrid. Si le transfert d’Aurélien Tchouaméni n’est pas officiel, il semble en bonne voie et Monaco va empocher une somme de 100 millions d’euros pour son joueur (80M€ fixes et 20M€ sous forme de bonus). Une jolie plus-value pour un espoir recruté cinq fois moins (18M€) à Bordeaux en janvier 2020.

Rennes à la recherche d’un gardien

De passage mercredi sur RMC, Bruno Genesio a confirmé son intention de rester à Rennes la saison prochaine. L’entraîneur va tenter d’offrir une nouvelle épopée européenne aux supporters bretons en Ligue Europa. Mais pour rêver d’une belle aventure en C3, il va falloir renforcer l’équipe et surtout au poste de gardien où Alfred Gomis n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée en 2020. Parmi les profils ciblés, Steve Mandanda.

Le club a pris contact pour envisager la venue du gardien historique de l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato d'été. Mais le dossier, complexe, suscite du pessimisme à Rennes. Malgré un temps de jeu réduit à l’OM, le gardien de 37 ans ne s’est pas encore résolu à partir. Et la direction rennaise va aussi devoir trouver un point de chute à Alfred Gomis.

Lens, ce très cher Jonathan Clauss

Néo-international tricolore et présenté comme l’un des meilleurs latéraux de Ligue 1 avec notamment ses 11 passes décisives, Jonathan Clauss pourrait se laisser tenter par un départ cet été. A bientôt 30 ans, celui qui a éclos sur le tard est cité du côté d’une grosse écurie européenne: l’Atlético de Madrid.

Le défenseur a lui-même reconnu un contact avec les Colchoneros mais ne veut pas trop s’avancer tant que le dossier n’a pas avancé. Et pour cause, le club madrilène doit d’abord se mettre d’accord financier avec Lens où Jonathan Clauss reste sous contrat jusqu’en 2023. Du côté des arrivées, Lens attend Jimmy Cabot (ex-Angers) et les Polonais Adam Buksa et Lukasz Poreba et va devoir se mettre en quête d’un nouveau gardien en raison de la longue absence de Wuilker Farinez, blessé au genou avec le Venezuela. Un départ de Jonathan Clauss donnerait un peu plus de liquidités pour recruter.

Lyon et les retrouvailles avec ses ex

L’OL doit une revanche à tous ses supporters après une saison 2021-2022 totalement ratée. Seulement huitièmes de Ligue 1 et piteusement éliminés de la Ligue Europa par West Ham au Groupama Stadium (0-3), les Gones ne joueront pas l’Europe. Cela n’a pas empêché Alexandre Lacazette de signer son retour à Lyon.

Après cinq ans à Arsenal, l’attaquant a opté pour une nouvelle aventure avec son club formateur. Libre de tout contrat, il permet aussi à l’OL du président Aulas de réaliser un joli coup. Rapatrier un pur produit de la formation lyonnaise, voilà bien la tendance du mercato.

Outre le "Général Lacazette", le club rhodanien a contacté Corentin Tolisso, sans club depuis son départ du Bayern Munich. Enfin, le retour plus improbable de Samuel Umtiti en défense constituerait un gros pari après les années compliquées du champion du monde 2018 au Barça.

Parmi les autres incertitudes pour Lyon, l’avenir de plusieurs joueurs du groupe de Peter Bosz. Arrivé après le début de la guerre en Ukraine, le Brésilien Tetê est supposé retrouver le Shakhtar Donetsk à la fin du mois de juin. Il faudra aussi surveiller les choix du club pour Houssem Aouar ou Lucas Paqueta qui plaisent à plusieurs clubs en Europe.