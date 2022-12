France-Argentine: "C'est déjà écrit", de Zlatan aux Croates, la théorie d’un complot pro-Messi enflamme la planète foot

L’équipe de France affrontera l’Argentine dimanche prochain en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tout sauf une surprise pour de nombreux supporters qui ont fait naître l’idée d’un complot organisé par la Fifa pour aider Lionel Messi à remporter un titre au Mondial.

Il n’y a pas que le Covid-19 ou les extra-terrestres pour enflammer les foules et déchaîner les amateurs de complots de tous les genres avant la finale entre la France et l'Argentine dimanche prochain (dès 16h en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport). En cette fin d’année 2022, une nouvelle théorie est apparue autour d’un supposé coup de main de la Fifa pour aider Lionel Messi et l’Argentine à gagner la Coupe du monde 2022.

Septuple lauréat du Ballon d’or et considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, l’attaquant de l’Albiceleste n’a jamais remporté le titre suprême avec sa sélection malgré cinq participations au Mondial. Finaliste malheureux en 2014, 'La Puga' aurait ainsi été favorisée par les arbitres et donc par l’organisation présidée par Gianni Infantino pendant la compétition disputée dans le Golfe.

>> France-Maroc (2-0)

Pepe: "Ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant"

A 35 ans, Lionel Messi a confirmé qu’il jouait sa dernière Coupe du monde sous le maillot de l’Argentine. Et celui qui a déjà marqué cinq buts et délivré trois passes décisives pendant le tournoi semble comme en mission. 36 ans après Diego Maradona, l’attaquant rêve d’offrir à son pays un nouveau titre de champion du monde. A en croire ses détracteurs, il ne faudrait donc pas que le joueur du PSG termine sa carrière internationale sans avoir soulevé le prestigieux trophée.

Ancien rival de Lionel Messi lors de bouillants duels entre le Real Madrid et le Barça, Pepe a fait partie des premiers mondialistes à allumer la mèche. Dans la foulée de l’élimination du Portugal face au Maroc (0-1), le défenseur lusitanien s’est lancée dans une diatribe contre l’arbitrage et la star argentine. La veille, le capitaine de l’Albiceleste s’était plaint d’Antonio Mateu Lahoz, au sifflet pour Argentine-Pays Bas (2-2, 4 tab à 3), et ensuite écarté pour le reste du Mondial.

"Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé vendredi, avec Messi qui s'est plaint, a pesté le central de 39 ans à l’issue de la rencontre contre les Lions de l’Atlas. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant."

Des penalties généreux ou "imaginaires" qui font polémique

Au de-là de la colère liée à la défaite portugaise, Pepe avait aussi certainement dans un coin de la tête la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Surtout, la Seleçao das Quinas n’a pas eu la même chance avec les arbitres pendant le Mondial 2022 que l’Argentine. Auteur de cinq buts, Lionel Messi a marqué à quatre reprises sur penalty et en a raté un autre face à la Pologne. Et certains coups de sifflet ont beaucoup fait réagir, notamment celui obtenu en demi-finale contre la Croatie (3-0). Déçu après la faute sifflée contre Dominik Livakovic sur un duel avec Julian Alvarez, Luka Modric n’a pas caché son sentiment à l’égard de l’arbitre italien Daniele Orsato suite à la rencontre.

"Il faut féliciter l’Argentine. Le penalty encaissé est sûrement un moment clé oui, parce que nous étions bien, nous contrôlions le match, et il y a ce corner que l’arbitre ne nous donne pas, puis ce penalty, qui pour moi n’existait pas, a détaillé le milieu de terrain du Real Madrid en zone mixte. Il n’y a pas faute parce qu’il tire et va percuter notre gardien. C’est clair que ça a beaucoup changé le match."

Après la rencontre, Iker Casillas a lui aussi fustigé le penalty sifflé contre le gardien croate qui, selon la légende espagnole, ne pouvait plus rien faire à partir du moment où Julian Alvarez est venu s’empaler contre lui. L’affaire est même remontée jusqu’au président de la Croatie, Zoran Milanovic.

"Tout d’abord, je félicite notre sélection. Elle a atteint les demi-finales à nouveau et elle jouera pour la troisième place. C’est quelque chose d’énorme, a lancé le dirigeant auprès des médias locaux après la défaite des Vatreni. Je suis déçu parce que le Brésil est meilleur que l’Argentine et la Croatie a battu le Brésil de manière juste et intelligente. C’était la meilleure équipe du tournoi. Mais l’Argentine a marqué le premier but sur un penalty imaginaire. C’est un autre problème mais personne ne va encourager l’Argentine. Ils ont obtenu deux ou trois penalties imaginaires."

Ibrahimovic: "Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit"

Absent du Mondial à cause de la non-qualification de la Suède, Zlatan Ibrahimovic a quand même suivi avec attention certains matchs. Le fantasque buteur, coéquipier d’Olivier Giroud et Théo Hernandez à Milan, a déjà sa petite idée sur le futur vainqueur du tournoi. Et malheureusement pour les Bleus, ce sera l’Argentine de Lionel Messi selon 'Ibracadabra'. A l’écouter, c’est même déjà réglé.

"Je pense que c'est déjà écrit, et vous savez de qui je parle, a lâché l’attaquant scandinave dans des propos relayés par Goal. Je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit."

Tenante du titre, l’équipe de France va tenter d’égaler l’Italie et le Brésil, seules équipes à avoir gagné deux fois d’affilée la Coupe du monde. Mais pour y arriver, les partenaires de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann doivent venir à bout de Lionel Messi et de l’Argentine… Mais pas seulement, si l’on écoute tous les complotistes du globe.